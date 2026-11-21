सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक, पूर्व सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह को युद्ध में लगी चोट के लिए पेंशन मिलेगी। उन्हें यह पेंशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि साल 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और पराक्रम के दौरान गलती से उनके ही सर्विस हथियार से उन्हें गोली लग गई थी। अदालत ने साफ किया कि इस तरह की दुर्घटनाओं को खुद से पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता। इसी वजह से देवी सिंह 31 मार्च, 2019 से अतिरिक्त पेंशन लाभ पाने के हकदार बन गए हैं।