दिल्ली में अवैध PG और धंधों पर SC का बड़ा इशारा, सत्य निकेतन मामले पर हाई कोर्ट ही करेगा सुनवाई

कोर्ट चाहता है कि इस मामले में तेजी से काम हो और वह मौजूदा व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध धंधों और भीड़भाड़ वाले पेइंग गेस्ट (PG) को लेकर भी अपनी चिंता जताई। अब तक की जानकारी में सामने आया है कि लाजपत नगर और सरोजिनी नगर में कई अवैध ढांचों को गिराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को तय की गई है। इस दौरान अधिकारी अब तक की अपनी कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट में पेश करेंगे।