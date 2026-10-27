सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की आंतरिक फाइलें सुरक्षित रखने का आदेश देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को अपनी आंतरिक फाइलें सुरक्षित रखने का आदेश देने से मना कर दिया है। यह फैसला तब आया जब कुछ लोगों ने ECI पर आरोप लगाया था कि उसने बिना किसी सही तालमेल या टीम सहयोग के मतदाता सूचियों को संशोधित किया है। अदालत इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनना चाहती है, जिसके लिए अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है।
याचिका में ECI के फॉर्म 6 बदलावों को चुनौती दी गई
एक नई याचिका में दावा किया गया है कि ECI के ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (फॉर्म 6) में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक प्रेस नोट से ऐसा लग रहा था कि अदालत ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। ECI का कहना है कि सभी काम नियमानुसार और सबकी सहमति से हुए हैं। हालांकि, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए मूल रिकॉर्ड की जांच करेगी कि कहीं शीर्ष स्तर पर ये फैसले अकेले ही तो नहीं ले लिए गए थे।