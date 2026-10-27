सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की आंतरिक फाइलें सुरक्षित रखने का आदेश देने से इनकार

एक नई याचिका में दावा किया गया है कि ECI के ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (फॉर्म 6) में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक प्रेस नोट से ऐसा लग रहा था कि अदालत ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ था। ECI का कहना है कि सभी काम नियमानुसार और सबकी सहमति से हुए हैं। हालांकि, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए मूल रिकॉर्ड की जांच करेगी कि कहीं शीर्ष स्तर पर ये फैसले अकेले ही तो नहीं ले लिए गए थे।