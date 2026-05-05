सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता से पूछे सवाल, जानिए क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस बीवी नागरथना ने सीधे तौर पर पूछा, "हमें बताइए, आपने यह याचिका आखिर क्यों दायर की? आपका मकसद क्या था? इससे आपको क्या हासिल होने वाला था?" पीठ ने यह भी कहा कि आजकल बहुत सारी जनहित याचिकाएं सिर्फ निजी या राजनीतिक फायदे के लिए दायर की जा रही हैं, जबकि इनका मकसद जनता का भला होना चाहिए।
धर्म और अधिकारों के बीच संतुलन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या धार्मिक रीति-रिवाज बराबरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं। वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिलाओं को बाहर रखने वाली प्रथाएं धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित हैं, या फिर वे संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं को लांघती हैं। यह सुनवाई लैंगिक समानता और धार्मिक परंपराओं में अदालतों के दखल की सीमा पर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है।
सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देती है याचिका
सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह मौजूदा याचिका महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले फैसले को चुनौती देती है, जिससे आस्था और समानता के बीच की बहस आज भी जारी है।