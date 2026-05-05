सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता से पूछे सवाल, जानिए क्या कहा

धर्म और अधिकारों के बीच संतुलन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या धार्मिक रीति-रिवाज बराबरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे बुनियादी अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं। वे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या महिलाओं को बाहर रखने वाली प्रथाएं धार्मिक स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित हैं, या फिर वे संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं को लांघती हैं। यह सुनवाई लैंगिक समानता और धार्मिक परंपराओं में अदालतों के दखल की सीमा पर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है।