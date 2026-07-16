सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिखाया आईना, 9वीं में 'तीसरी भाषा' पर नया मोड़

CBSE के मई में आए आदेश का माता-पिता और स्कूलों ने कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि अचानक किया गया यह बदलाव बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इस विरोध के बाद, CBSE ने मौजूदा 9वीं क्लास के छात्रों को कुछ राहत दी है। अब वे अपनी पुरानी भाषाएं चुनना जारी रख सकते हैं।

इस साल उन्हें एक तीसरी भाषा (जो कि एक भारतीय भाषा होगी) लेनी होगी, लेकिन इसका मूल्यांकन केवल स्कूल के स्तर पर होगा। सबसे अहम बात यह है कि इसका असर उनकी दसवीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।