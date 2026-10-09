सुप्रीम कोर्ट से CJP से जुड़े छात्रों को बड़ी राहत, रद्द की सभी FIR

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि इस कदम का मकसद युवा छात्रों को लंबी अदालती प्रक्रियाओं से बचाना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अदालतों को यह सोचना चाहिए कि ऐसे मामलों का परिवारों पर भी कितना गहरा असर पड़ता है। जजों ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में भी इसी तरह का फैसला सुनाया था, और इसी को अपने इस फैसले का आधार बताया। इसके साथ ही कोर्ट ने एक पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया। इस याचिका में आर्टिकल 142 (अनुच्छेद 142) के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए थे। इस कदम से साफ होता है कि कोर्ट छात्र प्रदर्शनकारियों को राहत देना चाहता है।