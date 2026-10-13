CJP के गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जानिए अब कब होगी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया है और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि कुछ मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई थी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।