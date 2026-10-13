CJP के गंभीर आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, जानिए अब कब होगी
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वी मोहना की तबीयत खराब होने के कारण विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी गिरफ्तारियों और यातायात पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर होने वाली एक अहम सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। यह सुनवाई मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले प्रदर्शनों से पहले लोगों की गिरफ्तारी और सार्वजनिक परिवहन पर लगाई गई पाबंदियों से जुड़ी याचिकाओं पर विचार करने वाली थी।
CJP ने गलत गिरफ्तारियों का आरोप लगाया
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद अधिकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया है और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि कुछ मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई थी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के कामकाज और फैसलों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन उनकी याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।