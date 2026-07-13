सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता से जुड़े फैसलों को निष्पक्ष बनाने के लिए हस्तक्षेप, उठाया यह कदम

सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता से जुड़े फैसलों को निष्पक्ष बनाने के लिए खुद हस्तक्षेप किया है। सोमवार को अदालत ने 5 लोगों को विदेशी ठहराने वाले पिछले फैसलों को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले इसलिए पलटे, क्योंकि उनके पुराने दस्तावेजों में स्पेलिंग जैसी छोटी-मोटी गलतियां थीं। अदालत ने साफ किया कि जब तक इन मामलों की नए सिरे से पूरी जांच नहीं हो जाती और असली सबूतों पर गौर नहीं किया जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।