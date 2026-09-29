सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, गलत NSA हिरासत पर उत्तर प्रदेश सरकार देगी 10 लाख रुपये का हर्जाना

अफरोज को जेल में कथित तौर पर जबरन कबूलनामे और कमजोर सबूतों के आधार पर रखा गया था। उनके वकील ने बताया था कि उनसे जबरदस्ती बयान लिए गए थे। सबूतों में एक हथियार का दावा भी शामिल था, जिसकी ठीक से जांच नहीं की गई थी। अफरोज की तरफ से राज्य और केंद्र सरकारों को दी गई अर्जियों को पहले ही खारिज कर दिया गया था। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और यह साफ कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को सही कानूनी प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखना सही नहीं है। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि मुश्किल हालात में भी लोगों के बुनियादी अधिकार और सही कानूनी जांच-पड़ताल बहुत मायने रखती है।