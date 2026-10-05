सुप्रीम कोर्ट का निकोबार मेगा प्रोजेक्ट पर बड़ा आदेश, 92,000 करोड़ के विवाद पर हाई कोर्ट करेगा त्वरित सुनवाई

गुप्ता का तर्क है कि अधिकारियों के दावों के बावजूद, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले आदिवासियों की बातों पर सही से ध्यान नहीं दिया गया। आदिवासी और पर्यावरण से जुड़े मामलों की विशेषज्ञ होने के नाते और यह जानते हुए कि इन समुदायों के पास विरोध करने के ज्यादा तरीके नहीं हैं। हाई कोर्ट इस बात की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है कि क्या वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का पालन हुआ था। यह मामला भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकता है। इससे तय होगा कि कैसे विकास के साथ-साथ आदिवासियों के अधिकारों और पर्यावरण की देखभाल के बीच संतुलन बनाया जाए।