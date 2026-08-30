सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS को दिया NEET PG 2026 उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश

आधिकारिक उत्तर कुंजी का इंतजार करते हुए छात्र अलग-अलग कोचिंग सेंटरों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अनौपचारिक उत्तर कुंजी और मेमोरी-बेस्ड पेपर देख सकते हैं। हालांकि, यह बात याद रखनी जरूरी है कि आपके अंतिम नंबर के लिए सिर्फ NBEMS की तरफ से जारी आधिकारिक उत्तर कुंजी ही मान्य होगी। इस साल की परीक्षा में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे गए थे, जो पिछले साल के मुकाबले कम थे। हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलेंगे, वहींं गलत जवाब देने पर एक नंबर काट लिया जाएगा।