सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS को दिया NEET PG 2026 उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश
अगर आपने 30 अगस्त को NEET PG 2026 की परीक्षा दी थी, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) जल्द ही इस परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। इस परीक्षा में करीब 2.63 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और वे सभी अपने प्रदर्शन को जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अनौपचारिक NEET PG उत्तर कुंजी उपलब्ध
आधिकारिक उत्तर कुंजी का इंतजार करते हुए छात्र अलग-अलग कोचिंग सेंटरों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अनौपचारिक उत्तर कुंजी और मेमोरी-बेस्ड पेपर देख सकते हैं। हालांकि, यह बात याद रखनी जरूरी है कि आपके अंतिम नंबर के लिए सिर्फ NBEMS की तरफ से जारी आधिकारिक उत्तर कुंजी ही मान्य होगी। इस साल की परीक्षा में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पूछे गए थे, जो पिछले साल के मुकाबले कम थे। हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलेंगे, वहींं गलत जवाब देने पर एक नंबर काट लिया जाएगा।