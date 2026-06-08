सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की AI की सीमा, कहा- केवल तकनीक मदद में होगा इस्तेमाल

AI नहीं कर पाएगा फैसला

AI रिसर्च का काम, सुनवाई की रिकॉर्डिंग, केस की तारीखें तय करना और दस्तावेजों का अनुवाद जैसे रोजमर्रा के काम संभाल सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चैटबॉट्स या एक्सेसिबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल भी मुमकिन होगा। हालांकि, AI न तो किसी मामले का फैसला करेगा और न ही गवाहों की विश्वसनीयता तय करेगा। ये सारे काम केवल इंसानों द्वारा ही किए जाएंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया में कोई पक्षपात न हो और निष्पक्षता बनी रहे। यदि कोई अदालत में कागजात दाखिल करने के लिए AI का उपयोग करता है, तो उसे इसकी जानकारी पहले से देनी होगी।