घटती प्रजनन दर: सुप्रीम कोर्ट ने '2 बच्चों' के नियम पर फिर उठाया सवाल, क्या खत्म होगा कानून?

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ये नियम लोगों के प्रजनन अधिकारों पर असर डाल सकते हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक सकते हैं। इसकी वजह से लोगों के सामने यह दुविधा आ जाती है कि वे अपने परिवार का आकार चुनें या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बनाए रखें।

अब इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है, ताकि नए सिरे से यह देखा जा सके कि क्या 2 बच्चों के नियम को आज भी जारी रखना चाहिए और क्या इसके आधार पर यह तय होना चाहिए कि कौन राजनीति में हिस्सा ले सकता है।