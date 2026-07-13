सुप्रीम कोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर जारी दिशानिर्देशों पर 15 जुलाई तक मांगे सुझाव

कोर्ट ने इन नियमों पर 15 जुलाई तक सभी से सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बदलाव हर अदालत की जरूरतों के हिसाब से धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे। इसके लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। AI को ट्रेनिंग के लिए किसी की भी निजी जानकारी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी और वह जमानत जैसे बड़े कानूनी फैसले नहीं ले पाएगा। अगर आपके मामले में AI की मदद ली जाती है, तो आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया जाएगा।