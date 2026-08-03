सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया धारा 498-A का दायरा, लिव-इन में रह रहे सभी जोड़ों को मिलेगी सुरक्षा

कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि लिव-इन रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ महिला और पुरुष के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें सभी तरह के जोड़े शामिल होंगे। अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली कोई महिला गंभीर चोट, जान से मारने की धमकी, संपत्ति या दहेज को लेकर मिलने वाली धमकियों का सामना करती है, तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर पार्टनर को 3 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।