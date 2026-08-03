सुप्रीम कोर्ट का विदेश मंत्रालय को आदेश, कहा- यूक्रेन में लापता भारतीय नाविक जल्द ढूंढे

दीपक का परिवार बिहार का रहने वाला है और फिलहाल बरेली में रहता है। जब उनकी मदद की गुहार कहीं नहीं सुनी गई, तो उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूक्रेन और रोमानिया में भारतीय दूतावासों से दीपक के बारे में ताजा जानकारी जुटाएं। उम्मीद है कि इस कोशिश से दीपक का पता चल पाएगा।