सुप्रीम कोर्ट का विदेश मंत्रालय को आदेश, कहा- यूक्रेन में लापता भारतीय नाविक जल्द ढूंढे
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सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को 22 वर्षीय नाविक दीपक कुमार गुप्ता को जल्द से जल्द ढूंढने का निर्देश दिया है। उनका मालवाहक जहाज 25 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास ड्रोन से टकरा गया था, जिसके बाद से वे लापता हैं। इस मामले पर अदालत अब शुक्रवार को फिर से सुनवाई करेगी।
बरेली के परिवार ने कोर्ट से लगाई गुहार
दीपक का परिवार बिहार का रहने वाला है और फिलहाल बरेली में रहता है। जब उनकी मदद की गुहार कहीं नहीं सुनी गई, तो उन्होंने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यूक्रेन और रोमानिया में भारतीय दूतावासों से दीपक के बारे में ताजा जानकारी जुटाएं। उम्मीद है कि इस कोशिश से दीपक का पता चल पाएगा।