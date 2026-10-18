सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- रेल काउंटर टिकट पर अब यात्रा बीमा लेना होगा अनिवार्य

अभी तक ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों के पास सिर्फ 45 पैसे देकर यात्रा बीमा लेने का विकल्प था। अब इस नए बदलाव के बाद काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी बीमा कवर मिलेगा। हालांकि, मिलने वाली बीमा राशि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के आधार पर ही तय होगी, ऐसा नहीं है कि हर मामले में बड़ा क्लेम मिलेगा। अगर कभी बीमा क्लेम करने की नौबत आती है, तो अपना टिकट सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होगा। भारतीय रेलवे जल्द ही इस बारे में और जानकारी साझा करेगी कि ऑफलाइन क्लेम की प्रक्रिया कैसे काम करेगी।