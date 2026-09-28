सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: पैकेटबंद खाने पर FSSAI के पूछे तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के एक ऐसे प्रस्ताव पर गौर कर रहा है, जिसमें पैकेट में बंद उन खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी वाले लेबल लगाने की बात है, जिनमें चीनी, नमक या वसा की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इन लेबलों का मकसद है कि पैकेट पर ही लाल रंग के हेक्सागन चिह्न (जैसे 'हाई शुगर' या 'हाई फैट') दिखाकर, लोगों को सेहतमंद विकल्प चुनने में मदद मिल सके। अभी यह पक्का नहीं हुआ है कि ये लेबल्स लगाना जरूरी होगा या नहीं। साथ ही, कोर्ट यह भी पूछ रहा है कि क्या फूड कंपनियों को अपनी पैकेजिंग बदलने के लिए वाकई पूरे एक साल की जरूरत है।