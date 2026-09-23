सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उठाए गंभीर सवाल

कोर्ट ने BCI और कुछ खास ट्रस्टों के संबंधों पर भी गौर किया है। खास तौर पर उन नए लॉ कॉलेजों से जुड़े फंड ट्रांसफर और नियमों में बदलाव के मामलों पर अदालत ने ध्यान दिया है।

इसके अलावा, BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का बढ़ाया गया कार्यकाल भी जांच के दायरे में है।

फिलहाल, BCI को कोई भी नीतिगत फैसला लेने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सलाह-मशविरा करना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने BCI से दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।