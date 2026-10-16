दिल्ली के CJP के प्रदर्शन से रोजाना 250 करोड़ रुपये का नुकसान, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

दिल्ली के CJP के प्रदर्शन से रोजाना 250 करोड़ रुपये का नुकसान, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रदर्शन के कारण अपनी कमाई गंवाने वाले व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा है।
जस्टिस जॉयमल्य बागची ने बताया कि कोर्ट यह देखेगा कि इस तरह की रैलियों से छोटे कारोबारों को कितना नुकसान होता है। खासकर, कई छोटे व्यापारी और मजदूर तो इसी मौसम में अपना गुजारा चला पाते हैं।
व्यापारियों की चेतावनी: रोजाना 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान
व्यापारियों ने अनुमान लगाया है कि अगर इस प्रदर्शन से कारोबार में रुकावट आती है, तो उन्हें हर रोज 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा का यह आश्वासन दर्ज किया है कि पुलिस ने सीजेपी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस "कानून के तहत हर मुमकिन उपाय" करेगी। सुप्रीम कोर्ट दशहरा के बाद इस पूरी स्थिति की समीक्षा करेगा। इसका मकसद है कि प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों और आम लोगों की रोजी-रोटी के बीच सही संतुलन बनाया जा सके।