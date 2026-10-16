दिल्ली के CJP के प्रदर्शन से रोजाना 250 करोड़ रुपये का नुकसान, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

व्यापारियों ने अनुमान लगाया है कि अगर इस प्रदर्शन से कारोबार में रुकावट आती है, तो उन्हें हर रोज 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा का यह आश्वासन दर्ज किया है कि पुलिस ने सीजेपी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस "कानून के तहत हर मुमकिन उपाय" करेगी। सुप्रीम कोर्ट दशहरा के बाद इस पूरी स्थिति की समीक्षा करेगा। इसका मकसद है कि प्रदर्शन करने वालों के अधिकारों और आम लोगों की रोजी-रोटी के बीच सही संतुलन बनाया जा सके।