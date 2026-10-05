चुनाव आयोग में अकेले फैसले लेने की नीति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच के घेरे में आए CEC ज्ञानेश कुमार

याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत है कि मतदता सूची में बदलाव और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में फेरबदल जैसे फैसले चुनाव आयोग की पूरी टीम की सहमति से नहीं, बल्कि अकेले ही ले लिए। याचिकाओं में यह भी बताया गया है कि गोवा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए, जिनके लिए सही मंजूरी नहीं ली गई थी। अब कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ये फैसले नियमों के खिलाफ थे, और इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए।