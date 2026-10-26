अयोध्या जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर, फैसले से बदलेगा भविष्य का तरीका?

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में एक आवासीय योजना के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में अपना फैसला अभी रोक दिया है। कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह जमीन सही तरीके से अधिग्रहित की गई थी। दरअसल, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब श्री सरयू नगर विकास समिति ने एक पुराने अदालती आदेश को चुनौती दी। उस आदेश में बताया गया था कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, उन्हें 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत सही मुआवजा और कहीं और बसाने में मदद मिलनी चाहिए।