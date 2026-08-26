राम मंदिर चंदे के खुलासे पर फंसाने की साजिश? सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी से बचाया

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक उपाध्याय को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दे दी है। उपाध्याय का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठे आरोप में फंसाया है। उनका आरोप है कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए आए चंदे के कथित दुरुपयोग को उजागर किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। गाजियाबाद पुलिस ने उन पर एक रोड रेज की घटना को लेकर आरोप लगाए हैं, लेकिन उपाध्याय मानते हैं कि यह उन्हें राम मंदिर के चंदे के कथित दुरुपयोग का खुलासा करने की कीमत चुकानी पड़ रही है।