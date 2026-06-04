सुप्रीम कोर्ट ने दिए सभी अदालतों में AI को शामिल करने के मसौदा दिशानिर्देश जारीए किए 

AI वकीलों के काम में सहायक होगा

AI वकीलों को शोध करने, दस्तावेज तैयार करने, प्रतिलेखन (ट्रांसक्रिप्शन) और अनुवाद जैसे कामों में सहयोग देगा, जिससे वे अपने नियमित कार्यों में समय बचा सकेंगे। हालांकि, वकीलों को AI द्वारा मिली हर जानकारी को स्वयं जांचना होगा और अदालत को यह जानकारी देनी होगी कि उन्होंने AI उपकरणों का उपयोग किया है। न्यायाधीश यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा AI टूल इस्तेमाल किया गया और उसे कैसे सत्यापित किया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि AI मामलों पर कोई निर्णय नहीं देगा और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े फैसले लेगा। किसी गवाह की विश्वसनीयता का आकलन करने पर भी AI पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।