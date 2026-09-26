मेरठ में 16,000 से ज्यादा अवैध संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का सील और ध्वस्तीकरण का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में 16,000 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सील करने और ढहाने का आदेश दिया है।

यह फैसला तब आया है, जब एक रिपोर्ट में शहर में बड़े पैमाने पर बिना इजाजत के किए गए निर्माण को उजागर किया गया था।

जजों ने इस मामले पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे।