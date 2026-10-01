सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, बकाया चालान पर अब गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट

जिन गाड़ियों के ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में आप अपनी गाड़ी को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, जब तक कि सारे जुर्माने नहीं चुका दिए जाते।

अदालत ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे स्पीड कैमरा जैसी नई तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें और सड़क सुरक्षा से जुड़े सरकारी दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करें। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति एक साल में 5 या उससे ज़्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे जनता के लिए परेशानी या खतरा माना जाएगा। इस बार पैदल चलने वालों की सुरक्षा और ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है।