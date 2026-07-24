मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए विशेष अदालतों के गठन के आदेश

पीड़ितों को राहत पहुंचाने के मकसद से अदालत ने कहा कि आरोप पत्र उनके साथ साझा किए जाने चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। अब कानूनी सहायता वकीलों को ये दस्तावेज एक हफ्ते के भीतर गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के दफ्तरों से मिल सकेंगे। यह तय करने के लिए कि कितनी विशेष अदालतों की आवश्यकता है, अदालत ने पूरी हो चुकी और चल रही सभी जांचों के साथ-साथ लापता व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी भी तलब की है।