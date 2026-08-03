अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा पर हाई कोर्ट को तुरंत करनी होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वह तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई करे। दरअसल, एक पुराने आदेश के चलते उन्हें सरकारी इजाजत के बिना विदेश जाने की अनुमति नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि उनकी याचिका काफी समय से अटकी हुई है और अभी तक इस पर सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है।