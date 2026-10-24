सुप्रीम कोर्ट के फैसले: विजयन परिवार को बड़ी राहत, मतदाताओं को मिला नेताओं की शिकायत का अधिकार

अदालत ने मतदाताओं के लिए नेताओं को चुनौती देना भी आसान बना दिया है। अब कोई भी मतदाता आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है, अगर किसी उम्मीदवार ने अपने चुनाव हलफनामे में गलत जानकारी दी हो।

इसके अलावा, सभी राज्यों को 4 महीने के भीतर वेटलैंड्स की आधिकारिक तौर पर पहचान करनी होगी। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण को बुनियादी अधिकारों से जोड़ता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है।

इस दौरान आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। इसका मकसद देश भर में चुनावों को और स्वच्छ बनाना है।