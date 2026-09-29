सुप्रीम कोर्ट ने 3,000 रुपये की कैंसर दवा के 27,000 रुपये में बेचे जाने पर जताई चिंता, जानिए क्या कहा

अदालत ने कॉर्पोरेट अस्पतालों की भी कड़ी आलोचना की। ये अस्पताल मरीजों को इलाज के दौरान अपनी ही फार्मेसी से दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे इलाज और भी महंगा हो जाता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए, कोर्ट ने सुझाव दिया कि दवाइयों पर अधिकतम मार्कअप 16 प्रतिशत तय कर दिया जाए। मौजूदा मूल्य निर्धारण प्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने इसे 'दिनदहाड़े डकैती' बताया और मरीजों के पैसे बचाने के लिए और मजबूत नियम बनाने की बात कही।