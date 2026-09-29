ECI के निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

ECI के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET को लेकर भी आजकल खूब चर्चा हो रही है। यह प्लेटफॉर्म चुनावों को मैनेज करने के लिए बनाया गया है।

दो आयुक्तों को इस बात की चिंता है कि कहीं चुनाव का सारा डेटा ऊपर से ही कंट्रोल न हो जाए, जिससे राज्य के अधिकारियों की पहुंच सीमित हो सकती है।

ECI का दावा है कि व्यवस्था अभी भी विकेंद्रीकृत (डिसेंट्रलाइज्ड) है। हालांकि, इसे पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए 26 सितंबर को एक समिति बनाई गई है। इस समिति में IIT या IIIT के एक स्वतंत्र एक्सपर्ट भी शामिल हैं। यह समिति जांच करेगी कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और सभी कानूनी मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं।