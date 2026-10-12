क्या दिल्ली-NCR में चलाए जा सकेंगे पटाखे? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर कोर्ट का पिछला आदेश अभी भी लागू है। इसका मतलब है कि इस बार भी दिवाली पर तय समय और शर्तों के साथ सीमित आतिशबाजी की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, कोर्ट का जोर सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि लोगों के आत्म-नियंत्रण पर ज्यादा है। इसका मतलब है कि त्योहारों को ऐसे सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, जिससे हमारी परंपराएं भी बनी रहें और हवा भी साफ रहे। अदालत का सीधा संदेश है कि हम सब एक-दूसरे का ख्याल रखें और अपने त्योहारों को खुशहाल और स्वस्थ बनाएं।