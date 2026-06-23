सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, कहा- वरिष्ठता पदोन्नति का अधिकार नहीं देश Jun 23, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिशों में दखल देने से इनकार कर दिया है। पारिवारिक न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने इन सिफारिशों को चुनौती दी थी। हालांकि, पीठ ने साफ किया कि इस तरह के फैसले पीठ के अपने विवेक और संतुष्टि पर आधारित होते हैं और इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।