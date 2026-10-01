सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: पूर्व जज को भी नहीं 'विशेष सुविधा', ठुकराई फास्ट-ट्रैक अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने एक पूर्व जिला जज की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई की मांग की थी। अदालत ने साफ कहा कि न्याय सबके लिए एक समान होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी शख्स किसी भी पद पर रहा हो या उसका पिछला काम कुछ भी रहा हो।
यह पूर्व जज अपनी नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ अपील कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर उन्हें कोई खास सुविधा दी जाती है, तो इससे दूसरे लोगों के मामलों में देरी हो सकती है।
जस्टिस बागची ने कहा- अपवादों के लिए गंभीर उल्लंघन जरूरी
भले ही पूर्व जज ने हाई कोर्ट में लंबित मामलों की भीड़ का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुआ कि उन्हें इस वजह से पहले सुनवाई का मौका मिलना चाहिए।
जस्टिस बागची ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि अपवाद सिर्फ तभी हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट को यह पूरी तरह लगे कि हाई कोर्ट ने कोई गंभीर उल्लंघन किया है या कोई बेईमानी भरा बयान दिया है।
सीधे शब्दों में कहें तो सबको आम प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता है और पुरानी पदवी के चलते किसी को भी आसानी से छूट नहीं मिलती।