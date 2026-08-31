सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई एथेनॉल लेबलिंग की मांग, जानिए क्या कहा

गोस्वामी ने तर्क दिया था कि लोगों को यह जानने का हक है कि उनके पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है, लेकिन भारत के अटॉर्नी जनरल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इसे प्रॉक्सी याचिका कहा और बताया कि इसी तरह की एक अपील पिछले साल भी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे दखल न देने का फैसला किया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे हाई कोर्ट पर छोड़ दिया।