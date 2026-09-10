मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम को नहीं मिली 'आजादी', सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई रिहाई अर्जी

सलेम के वकील ने कोर्ट में बताया कि अगर उसकी अंडरट्रायल (विचाराधीन कैदी) अवधि और अच्छे व्यवहार के लिए मिली छूट को गिना जाए, तो वह पहले ही 27 साल जेल में काट चुका है। ऐसे में उसे रिहा कर देना चाहिए था।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने पुर्तगाल के साथ हुई मूल डील का उल्लंघन किया है। उनके मुताबिक, भारत ने सलेम पर ऐसे आरोप लगाए जो प्रत्यर्पण समझौते का हिस्सा नहीं थे।

हालांकि, सरकार ने इस दलील का विरोध किया। सरकार का कहना था कि 25 साल की समय-सीमा तो उसके आधिकारिक प्रत्यर्पण की तारीख से 25 साल बाद यानी 2030 में पूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका को अंततः खारिज कर दिया।