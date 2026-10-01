TMC को बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जमा है 804 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश का समर्थन किया है, जिसमें TMC को अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बात नहीं कही कि ये पैसा किसे मिलना चाहिए।

कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले को जल्दी निपटाने को कहा। TMC का तर्क था कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने खातों को फ्रीज करके गलत किया है, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा।