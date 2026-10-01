TMC को बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जमा है 804 करोड़ रुपये
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सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें पार्टी ने अपने 4 बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन खातों को फ्रीज कर रखा है। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये जमा हैं, जो कानूनी लड़ाई जारी रहने तक अभी बंद ही रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के खर्च संबंधी आदेश का समर्थन किया
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश का समर्थन किया है, जिसमें TMC को अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बात नहीं कही कि ये पैसा किसे मिलना चाहिए।
कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले को जल्दी निपटाने को कहा। TMC का तर्क था कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने खातों को फ्रीज करके गलत किया है, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार ही करना पड़ेगा।