सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा- फुटपाथ पर चलना है मौलिक अधिकार

गुरुग्राम के फुटपाथों पर जगह-जगह रुकावटें

गुरुग्राम के कुल सड़क नेटवर्क में 153.6 किलोमीटर फुटपाथ होने चाहिए थे, लेकिन 2020 के आंकड़ों के अनुसार, इस निर्धारित हिस्से में से भी सिर्फ 28 फीसदी पर ही फुटपाथ बन पाए थे। अक्सर देखा जाता है कि इन फुटपाथों पर या तो गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं या ठेले वाले कब्जा कर लेते हैं। बदरपुर जैसे कई इलाकों में तो एक भी फुटपाथ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है। इससे पैदल चलने वालों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। शहर ने 2041 तक इस समस्या को दूर करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें नए फुटपाथ बनाना और पुराने को सुधारना शामिल है।