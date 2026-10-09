सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनों पर ज्यादा शक्ति देने से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एक अपील खारिज कर दी है। पुलिस चाहती थी कि उसे प्रदर्शनों से निपटने के लिए ज्यादा धिकार मिलें, क्योंकि इन प्रदर्शनों में अक्सर युवा छात्र शामिल होते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने साफ कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों का भविष्य लंबे कानूनी दांव-पेच में उलझकर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट छात्रों और उनके परिवारों की फिक्र दूर करना चाहता है।
गंभीर अपराधों में प्रदर्शनकारियों को मिलने वाली सुरक्षा पर कोर्ट ने लगाई लगाम
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी प्रदर्शनकारी पर गंभीर अपराध का आरोप लगता है, तो उसे पहले मिली सुरक्षा वाले आदेशों का फायदा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों और गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों के बीच एक साफ लकीर खींच दी है।