झटकों से उबरा राजस्थान हाई कोर्ट? कॉलेजियम ने संजय अग्रवाल को सौंपी नई कमान

जस्टिस अग्रवाल का यह ट्रांसफर राजस्थान हाई कोर्ट में फिर से स्थिरता और भरोसा लाने के लिए किया जा रहा है। उनकी नियुक्ति पूरी होने तक वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे।

अग्रवाल का अनुभव काफी अच्छा रहा है। सितंबर 2013 में उन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था और मार्च 2016 में वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।

उम्मीद जताई जा रही है कि उनका अनुभव और शांत स्वभाव पिछले कई हफ्तों से चले आ रहे विवाद और विरोध को शांत करने में मदद करेगा। यह विवाद संजीव प्रकाश शर्मा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बनाए रखने और उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर उठा था।