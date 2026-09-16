कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर पूर्व जज करेंगे जांच

जांच पैनल की कमान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी संभालेंगे। समिति में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अदालत चाहती है कि यह निष्पक्ष रूप से काम करे।

दिल्ली पुलिस को एक 14 साल के प्रदर्शनकारी को मिली धमकियों की जांच करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है। गवाहों की सुरक्षा पर यहां खास जोर दिया गया है। समिति कमजोर गवाहों और दूसरे हितधारकों के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बना सकती है। यह पैनल FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकता; आपराधिक जांच का निर्देश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।