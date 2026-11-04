दिल्ली: मतदाताओं के नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ऐसे जुड़ेगा नाम

वोटर लिस्ट में बदलाव (SIR) के दौरान 31.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए गए थे। इससे लोगों में काफी उलझन और घबराहट फैल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रभावित लोगों को दोबारा वोटर लिस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है।

इसके लिए वे फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यह भी साफ किया है कि किसी मतदाता पर सिर्फ इस वजह से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में था और उसने एसआईआर के दौरान या बाद में फॉर्म 6 भरा था।

इस गड़बड़ी को सुधारने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को इस मामले की फिर से समीक्षा करेगा ताकि यह देखा जा सके कि सभी काम समय पर पूरे हो रहे हैं या नहीं।