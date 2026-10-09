दिल्ली मेट्रो गेट बंद पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिखाया आईना, कहा- यात्रियों की सुनो
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट बंद करने के फैसले पर सरकार को फिर से विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने बताया कि भले ही यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया हो, लेकिन इससे गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा जैसे NCR इलाकों से आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जजों ने सुझाव दिया कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर न पड़े।
CJI ने यात्रियों की परेशानी बताई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस बात पर जोर दिया कि कई छात्र और कामकाजी लोग अपने निजी वाहन न होने की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि फैसले सिर्फ प्रदर्शनों को संभालने के बजाय आम यात्रियों की मदद करने पर आधारित होने चाहिए, ताकि लोगों की रोजी-रोटी पर कोई असर न पड़े। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सरकार से इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हालात के हिसाब से इन कदमों को नियंत्रित किया जा सकता है और समय-समय पर इनकी समीक्षा भी की जा सकती है।