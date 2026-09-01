EVM गिनती में बड़ा बदलाव? सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता वाले टोटललाइजर पर सरकार से मांगी राय
देश
सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वाेटिंग मशीन (EVM) से पड़े वोटों की गिनती करते समय टोटललाइजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह मशीन एक साथ करीब 14 बूथों के वोटों को मिलाकर गिनती करती है, जिससे मतदाताओं की गोपनीयता बनी रहती है।
कोर्ट ने दिए कानून आयोग की सिफारिश जांचने के आदेश
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि टोटललाइजर से मतदाताओं की सुरक्षा और उनकी पसंद को गोपनीय रखना आसान हो जाता है, खासकर चुनाव के बाद किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए। चुनाव आयोग ने 2007 से लेकर कुछ दिन पहले तक इनका इस्तेमाल करने का समर्थन किया था, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल अब तक इसके पक्ष में नहीं हैं। कोर्ट ने भारत के कानून आयोग की सिफारिश की जांच करने को भी कहा है, जिसमें कुल करने के प्रस्तावित नियम शामिल हैं।