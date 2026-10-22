आंध्र प्रदेश चुनाव: उम्मीदवारों को डराने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) को निर्देश दिया है कि वे उन आरोपों की जांच करें जिनमें कहा गया है कि उम्मीदवारों को आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने से रोका गया था।
YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने बताया है कि उसके कई उम्मीदवारों को 16 से 18 अक्टूबर, 2026 के बीच धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ा था। अब SEC नामांकन की समय-सीमा बढ़ा सकता है और उम्मीदवारों की अंतिम सूची कम से कम 25 अक्टूबर तक जारी नहीं की जाएगी।
YSRCP का दावा- 63 प्रतिशत उम्मीदवारों को डराया गया
YSRCP का आरोप है कि उसके करीब 63 प्रतिशत उम्मीदवारों को गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ा। इनमें डराना-धमकाना, शारीरिक हमले और नामांकन पत्रों को छीनना या फाड़ना शामिल है, खासकर कडप्पा और तिरुपति जैसी जगहों पर।
भले ही राज्य के हाई कोर्ट ने पहले नामांकन की तारीखें बढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की गहराई से जांच करवाना चाहता है। 27 अक्टूबर को इस मामले पर एक और सुनवाई होगी, ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों।