दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा प्रहार: 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध, अधिकारियों को सख्ती के आदेश

पिछले महीने के आखिर में अदालत ने 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए थोड़ी देर की छूट दी थी। ऐसा परंपरा और साफ हवा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के तहत किया गया था, लेकिन नियमों की अनदेखी को देखते हुए अदालत ने अब 9 नवंबर से सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। अस्पतालों या संवेदनशील इलाकों के पास पटाखे चलाने पर अब भी पूरी तरह रोक है। अदालत त्योहारों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने पर जोर दे रही है।