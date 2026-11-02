अयोध्या मंदिर चढ़ावा विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, गड़बड़ी के आरोपों की अब होगी गहन पड़ताल

कुछ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर के चढ़ावे को गिनती के दौरान बैंक खातों में जमा कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अधिकारियों ने कथित तौर पर इस चढ़ावे को बैंक खातों में डाला था। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। याचिकाकर्ता कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाएंगे।