सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया संस्थानों के अदालती कार्यवाही के वीडियो साझा करने पर लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यह फैसला रिकॉर्डिंग के दुरुपयोग को रोकने और लोगों को इन वीडियो से पैसे कमाने से रोकने के मकसद से लिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि इससे पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि वह जल्द ही एक प्रोटोकॉल (नियम) तय करेगा, जिससे लोग अदालत के पुराने रिकॉर्ड्स से सीधी प्रसारित होने वाली न्यायिक कार्यवाही देख सकेंगे। इससे सब कुछ खुला और निष्पक्ष बना रहेगा।