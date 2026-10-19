सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नेताओं के चुनावी झूठ पर कर सकेंगे शिकायत

सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। अब आम नागरिक भी किसी राजनेता के चुनावी हलफनामे में झूठ बोलने पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पहले सिर्फ सरकारी अधिकारी ही ऐसी शिकायतें कर सकते थे। इसका मतलब है कि अगर चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार अपनी जानकारी छिपाता है या गलत बताता है, तो आपको किसी सरकारी कर्मचारी के कार्रवाई करने का इंतजार नहीं करना होगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव कानून के तहत ये शिकायतें सीधे दर्ज की जा सकती हैं। इसके लिए उस आम नियम को मानने की जरूरत नहीं है, जिसके तहत ऐसे मामले सिर्फ अधिकारी ही शुरू कर सकते हैं।