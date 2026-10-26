लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिवाली पर जा सकेंगे घर

आशीष को 16 नवंबर तक वापस लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर दिया है कि मुक़दमे की सुनवाई में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। इस चर्चित मामले में कुल 131 गवाहों में से 90 अपनी गवाही पहले ही दे चुके हैं। पीड़ितों के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि वे इस मामले की प्रगति से संतुष्ट हैं।